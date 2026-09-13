Хитров продемонстрував, як проходить підготовку після мобілізації

Євген Хитров (праворуч) зі своїм побратимом. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Колишній український боксер Євген Хитров, якого мобілізували до Збройних сил України, показав, як проходить його базова військова підготовка. Вчора 38-річний спортсмен опублікував відео з тренувального заняття після призову на військову службу. На кадрах він виконує вправи з гантелями та тренується у спеціальному жилеті з додатковим обтяженням.

Раніше мобілізацію Хитрова підтвердила його дружина, повідомляють Новини.LIVE.

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На опублікованих в Instagram кадрах спортсмен проходить фізичну підготовку у військовій формі та виконує вправи з додатковим навантаженням. Про мобілізацію Євгена Хитрова стало відомо наприкінці серпня. Ще 18 серпня його зупинили співробітники поліції та доставили до територіального центру комплектування. Пізніше інформацію про призов підтвердили близькі боксера.

Чим відомий Євген Хитров

Заслужений майстер спорту України та чемпіон світу серед аматорів 2011 року у ваговій категорії до 75 кг. У 2013 році спортсмен завоював бронзову медаль чемпіонату Європи, а також представляв Україну на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. У професійному боксі Євген Хитров провів 22 поєдинки, здобув 20 перемог, 17 із яких були нокаутом, і зазнав двох поразок.

Професійну кар’єру Хитров завершив у 2019 році після перемоги технічним нокаутом над ганцем Ернестом Амузу. За час виступів серед професіоналів українець ставав чемпіоном NABF у середній вазі та чемпіоном США за версією WBC у другій середній вазі.

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