Выезд за границу во время войны - какие данные должны быть в Резерв+

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин, который имеет право на выезд за границу, должен иметь в "Резерв+" несколько важных документов. Если ТЦК не внесет их в "Резерв+", то лицо с отсрочкой может и не пересечь государственную границу Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу

После введения военного положения и начала всеобщей мобилизации свободный выезд из Украины был закрыт.

Впрочем, часть граждан имеет право на пересечение государственной границы в особый период.

Это, в частности, касается тех, кто имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

Два документа в "Резерв+"

Для того, чтобы выехать за пределы Украины, граждане с отсрочкой должны иметь в "Резерв+" несколько важных документов.

Это, во-первых, постановление военно-врачебной комиссии о проведении медицинского осмотра и состоянии пригодности гражданина к военной службе.

Во-вторых, в приложении должно быть указано об оформлении отсрочки.

Этой информации в "Резерв+" достаточно, чтобы гражданин, который имеет отсрочку, мог спокойно пересечь государственную границу Украины.

Если же территориальный центр комплектования не внесет эти документы в "Резерв+", выезд из Украины может быть проблематичным.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинцев не выпустят на работу в ЕС в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.