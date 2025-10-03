Переход мобилизованного на контракт - продолжительность контракта для мобилизованного

Мобилизованные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО

Если гражданин, который был мобилизован в ВСУ, хочет перейти на контрактную форму службы, он имеет такое право. При этом срок действия контракта не может быть меньше определенного в законодательстве.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Из мобилизованных — в контрактники

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли мобилизованный военнослужащий, уже находясь в рядах ВСУ, подписать контракт на военную службу — и каким должен быть минимальный срок такого контракта.

Отвечая гражданину, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что такой вариант вполне возможен.

Сроки действия контракта

Что касается того, на какой минимальный срок можно подписать контракт, то здесь, отметил юрист, все зависит от воинского звания.

Так, для рядового минимальный срок действия такого контракта составляет 3 года.

Для лиц сержантского и старшинского состава — от 3 до 5 лет. А вот офицеры должны подписывать контракт минимум на 5 лет (за исключением авиации, здесь минимальный срок контракта для офицера составляет 10 лет).

