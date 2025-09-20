Военных пенсионеров могут мобилизовать в любой момент, ведь для этого государство имеет все законные основания

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине насчитывается более 160 тысяч военных пенсионеров, которые находятся в мобилизационном возрасте. Эта категория охватывает бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничных войск и других правоохранительных органов.

Коллеги из ТСН выяснили, кого из них могут мобилизовать при необходимости.

Мобилизуют ли военных пенсионеров сегодня

Пока это происходит на добровольной основе. Однако, согласно законодательству, государство имеет на это полное право.

Важно подчеркнуть, что даже если военная специальность пенсионера устарела, это не является основанием для освобождения от военной службы. Лицо может быть переквалифицировано на другую родственную должность или направлено на обучение.

Отказ мобилизованного пенсионера от определенной должности может иметь уголовно-правовые последствия, поскольку считается уклонением от военной службы.

По состоянию на июнь 2025 года, согласно данным Пенсионного фонда, 160 859 человек получают пенсии за выслугу лет. Из этого числа 47 091 продолжает работать в гражданских сферах, 98 120 находятся в статусе безработных, 15 544 продолжают службу в армии, а лишь 104 были мобилизованы или стали добровольцами.

Согласно мнению экспертов, именно военным пенсионерам, которые имеют профессиональный опыт защиты государства и получали за это денежное обеспечение, стоит первыми обращаться в ТЦК.

