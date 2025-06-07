Бронирование от мобилизации до 25 лет - бронирование призывников - бронирование призывников

Украинские призывники. Фото: zz.te.ua

Забронировать гражданина в возрасте до 25 лет, то есть находящегося в статусе призывника, невозможно. Но система, которая откажет в бронировании призывника, не заблокирует это лицо — и после достижения 25-летнего возраста можно подавать этого гражданина на бронь снова.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Бронирование призывника

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Граждане, которые работают на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на бронирование.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли попробовать забронировать лицо, которое находится в статусе "призывник", то есть ему еще не исполнилось 25 лет.

"Система откажет в бронировании. Если попробуете — это ситуацию не ухудшит, ведь призывники не подлежат призыву до 25 лет", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Можно ли повторно подавать гражданина на бронь

Дерий подчеркнул, что этот отказ не повлияет на возможность бронирования в будущем.

"Когда лицо достигнет 25 лет, а в "Резерв+" будет статус "военнообязанный" и отсутствует красная лента о нарушении правил воинского учета, то его могут повторно подать на бронирование", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из медиков могут разбронировать в июне.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях нарушителям воинского учета позволят бронирование.