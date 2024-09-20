Мобилизация в Украине 2024 — можно ли изменить основание для отсрочки

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, определенные категории военнообязанных мужчин имеют отсрочку. Некоторые лица могут иметь несколько оснований для освобождения от призыва на военную службу. Итак, логично, у украинцев возникают вопросы — есть ли возможность изменить основание для отсрочки.

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Ответ дал адвокат Юрий Айвазян на сервисе юридических консультаций "Юристи. UA".

Так, посетитель портала рассказал, что у него есть отсрочка в связи с обучением, но он хотел бы изменить ее на отсрочку в связи с наличием отца с инвалидностью II группы. Мужчина поинтересовался, есть ли у него такая возможность.

По словам правозащитника, у военнообязанных граждан Украины, имеющих несколько оснований для отсрочки, действительно есть возможность сменить одно на другое.

Это возможно благодаря постановлению Кабинета министров Украины №560, которое, в частности, определяет срок действия отсрочки от мобилизации.

В документе указано, что отсрочка при мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины.

"То есть отсрочка должна предоставляться на три месяца, после чего ее нужно продолжать", — сообщил Юрий Айвазян.

То есть, вместо того чтобы продолжать, можно оформить отсрочку по новому основанию.

Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации в сентябре.

Напомним, мы рассказывали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.