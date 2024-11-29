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Могут ли Центры рекрутинга направлять на ВВК

29 ноября 2024 03:16
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Центрам рекрутинга могут направлять военнообязанных украинцев на ВВК
Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Министерство обороны Украины по согласованию с
Минздравом изменил положение по ВВК. Отныне отправлять украинцев на прохождение военно-врачебной комиссии могут и Центры рекрутинга.

Об этом сообщает сайт "Мы Украина".

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Что известно

Как пишет издание, теперь медосмотр военнообязанных возможно проводить не только по решению ТЦК, но и по решению начальников Центров комплектования ВСУ.

"Добавили, что людям в возрасте до 45 лет выдавать нужно направление для определения пригодности к службе в Десантно-штурмовых войсках, подразделениях спецназначения, на подлодках, кораблях и в морской пехоте", — говорится в сообщении.

Кроме того, на основании прошлых медосмотров, если нет жалоб на здоровье, могут быть призваны те, кого в мирное время назначили на комплектование частей с вручением мобилизационного распоряжения.

Издание добавило, что в случае направления на ВВК Центром рекрутинга, перечень врачей, проводящих медосмотр, остается тем самым: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог. Другие врачи — по показаниям. В то же время каждый врач должен определять степень годности индивидуально.

"Исключили требование о том, что во время военного положения на ВВК военнообязанные должны появляться с флюорографией", — резюмировали в "Мы Украина".

Напомним, что на 2025 год запланирована интеграция системы "Оберег" с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

Также мы сообщали, что мужчина из Черниговщины отказался получать повестку и не явился в ТЦК на следующий день. Суд признал его виновным в уклонении от военной службы.

Украина военкомат война в Украине ВВК ТЦК и СП

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