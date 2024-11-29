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Чи можуть Центри рекрутингу направляти на ВЛК

29 листопада 2024 03:16
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Центрам рекрутингу можуть направляти військовозобов'язаних українців на ВЛК
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Міністерство оборони України за погодженням із
МОЗ змінило положення щодо ВЛК. Відтепер відправляти українців на проходження військово-лікарської комісії можуть і Центри рекрутингу.

Про це повідомляє сайт "Ми Україна".

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Що відомо

Як пише видання, відтепер медогляд військовозобов'язаних можливо проводити не лише за рішенням ТЦК, але й за рішенням начальників Центрів комплектування ЗСУ.

"Додали, що людям у віці до 45 років видавати треба направлення для визначення придатності до служби у Десантно-штурмових військах, підрозділах спецпризначення, на підводних човнах, кораблях та у морській піхоті", — йдеться у повідомленні.

Крім того, на підставі минулих медоглядів, якщо немає скарг на стан здоров'я, можуть бути призвані ті, кого у мирний час призначили на комплектування частин з врученням мобілізаційного розпорядження.

Видання додало, що у разі направлення на ВЛК Центром рекрутингу, перелік лікарів, які проводять медогляд, залишається тим самим" хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог. Інші лікарі — за показаннями. Водночас кожен лікар має визначати ступінь придатності індивідуально.

"Виключили вимогу про те, що під час воєнного стану на ВЛК військовозобов'язані мають з'являтися з флюорографією", — резюмували у "Ми Україна".

Нагадаємо, що на 2025 рік заплановано інтеграцію системи "Оберіг" з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це фактично стане електронною (ВЛК).

Також ми повідомляли, що чоловік із Чернігівщини відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК наступного дня. Суд визнав його винним в ухиленні від військової служби.

Україна військкомат війна в Україні ВЛК ТЦК та СП

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