Центрам рекрутингу можуть направляти військовозобов'язаних українців на ВЛК

Чи можуть Центри рекрутингу направляти на ВЛК
Міністерство оборони України за погодженням із
МОЗ змінило положення щодо ВЛК. Відтепер відправляти українців на проходження військово-лікарської комісії можуть і Центри рекрутингу.
Про це повідомляє сайт "Ми Україна".
Що відомо
Як пише видання, відтепер медогляд військовозобов'язаних можливо проводити не лише за рішенням ТЦК, але й за рішенням начальників Центрів комплектування ЗСУ.
"Додали, що людям у віці до 45 років видавати треба направлення для визначення придатності до служби у Десантно-штурмових військах, підрозділах спецпризначення, на підводних човнах, кораблях та у морській піхоті", — йдеться у повідомленні.
Крім того, на підставі минулих медоглядів, якщо немає скарг на стан здоров'я, можуть бути призвані ті, кого у мирний час призначили на комплектування частин з врученням мобілізаційного розпорядження.
Видання додало, що у разі направлення на ВЛК Центром рекрутингу, перелік лікарів, які проводять медогляд, залишається тим самим" хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматолог. Інші лікарі — за показаннями. Водночас кожен лікар має визначати ступінь придатності індивідуально.
"Виключили вимогу про те, що під час воєнного стану на ВЛК військовозобов'язані мають з'являтися з флюорографією", — резюмували у "Ми Україна".
Нагадаємо, що на 2025 рік заплановано інтеграцію системи "Оберіг" з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це фактично стане електронною (ВЛК).
Також ми повідомляли, що чоловік із Чернігівщини відмовився отримувати повістку і не з'явився до ТЦК наступного дня. Суд визнав його винним в ухиленні від військової служби.
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