Як оскаржити бездіяльність ВЛК - поради юристки та строки розгляду звернень

Медичний огляд військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні усі військовозобов'язані мають обов'язково пройти військово-лікарської комісію (ВЛК), щоб там визначили їх придатність до військової служби. Проте відповідну постанову має обов'язково затвердити комісія вищого рівня.

Які терміни розгляду є законними та як діяти у випадку порушення роботи ВЛК, пояснила юристка Неля Романенко.

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Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я №420, під час дії особливого періоду постанови міських або районних ВЛК про непридатність до військової служби оформлюються не пізніше 10 днів після завершення медичного огляду.

Ці постанови перевіряються ВЛК обласного рівня (або міських у випадку, наприклад, Києва) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та направляються на затвердження до штатних ВЛК відповідно до адміністративно-територіальної зони їх відповідальності.

Як оскаржити порушення термінів роботи ВЛК

У разі порушення встановлених термінів громадянин має право подати скаргу на бездіяльність обласної або штатної військово-лікарської комісії (ВЛК).

Вимоги до оформлення такої скарги відповідають загальним вимогам до звернень, встановленим чинним законодавством.

У скарзі необхідно зазначити адресата, прізвище, ім'я та по батькові заявника, його адресу проживання, електронну пошту та контактний номер телефону.

Після викладення суті скарги громадянин має сформулювати чітке прохання, поставити дату та підпис.

"Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить до п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду", — пояснила Романенко, пославшись на Постанову МОЗ №420.

Як пришвидшити відповідь комісії про стан розгляду питання

Перед поданням скарги на бездіяльність юристка рекомендує спершу уточнити стан розгляду питання. Це можна зробити у письмовій формі або телефоном.

Ще одним варіантом є направлення адвокатського запиту. Відповідно до законодавства, відповідь на такий запит повинна бути надана протягом 5 робочих днів з моменту його отримання. Водночас як звичайне звернення громадянина може розглядатися до 30 днів.

Нагадаємо, Новини.LIVE пояснювали, люди з якими вродженими вадами не підлягають призову, а особи з такими мають бути виключені з військового обліку. Також раніше у МОЗ пояснили, хто з осіб з інвалідністю має пройти повторну ВЛК.