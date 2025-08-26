Видео
Красная лента в "Резерв+" — три дальнейших пути

Дата публикации 26 августа 2025 20:00
Уведомления в Резерв+ - как решить проблему с красной лентой
Приложение "Резерв+" и красная лента. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина появилась красная лента в "Резерв+", он может решить эту проблему несколькими путями. В частности, он может оплатить штраф, а может выбрать другие варианты, которые не связаны с уплатой штрафа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Решение проблемы красной ленты — вариант первый

К юристам обратился гражданин, у которого в "Резерв+" появилась красная лента.

Мужчина поинтересовался, как решить эту проблему и убрать красную ленту.

"Вариант первый — признать правонарушение и оплатить штраф в сумме 8500 гривен", — пояснил в ответе гражданину Юрий Айвазян.

Но, напомнил юрист, надо быть осторожным — оплата штрафа через "Резерв+" работает по-разному, поскольку существует несколько проблем.

Два других варианта, что делать с красной лентой в "Резерв+"

Второй вариант действует, если должностные лица РТЦК и СП не составляли ни протокол, ни постановление об административном правонарушении.

"Необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Единого государственного реестра о нарушении вами правил ВО и отзыва обращения из НПУ", — подчеркнул Айвазян.

Есть еще и третий вариант, отметил адвокат.

"Он также предусматривает заявление, однако вместо суда можно попробовать обратиться в ОТЦК. В некоторых случаях такой алгоритм действий работает, как и судебный", — заверил Юрий Айвазян.

штраф жалобы ТЦК и СП военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
