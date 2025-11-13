Могут ли мобилизовать бездомных — ответ адвоката

Бездомный мужчина с представителем ТЦК и СП. Фото иллюстративное: ИИ

В условиях общей мобилизации к службе могут привлечь любого гражданина призывного возраста, которого признала пригодным ВВК. Имеет ли этот человек жилье или место регистрации — неважно.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила адвокат Татьяна Козаченко.

Мобилизация бездомных

По словам правоведа, были случаи, когда люди, которые не знали, как себя реализовать, пошли воевать и больше не захотели возвращаться к прежнему образу жизни.

"Они нашли собственную реализацию. Они нашли собственную семью. Но это вопрос этически-морального характера. К юридическому вопросу он отношения не имеет", — подытожила юрист.

Напомним, студенты имеют право на отсрочку. Правда, некоторые из соискателей образования уже в этом месяце могут такую привилегию потерять.

Напомним, тем, кто уклоняется от мобилизации, грозит уголовная ответственность. Правда, наказывают только в течение пяти лет после совершения нарушения.