Отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью - работа и уход одновременно - аннулирование отсрочки

Мужчина с отцом, имеющим инвалидность. Фото: elitpansionat.com.ua

Военнообязанные граждане Украины имеют право оформить отсрочку от мобилизации по уходу за близкими родственниками, в частности родителями с инвалидностью. На это право не отразится даже наличие официальной работы — хотя на государственную компенсацию за уход за человеком с инвалидностью такой гражданин рассчитывать не сможет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка по уходу за родственниками с инвалидностью

В Украине продолжается объявленная после введения военного положения общая мобилизация военнообязанных граждан Украины.

Часть военнообязанных имеет право на отсрочку по разным причинам — в частности, по уходу за близкими родственниками, имеющими инвалидность.

Не аннулирует ли официальная работа право на отсрочку

Иногда граждане, ухаживающие за родителями с инвалидностью, имеют еще и официальную работу. Это создает для них некоторые проблемы.

"Если сын будет официально трудоустроен, то он не сможет получить справку о компенсации за уход на непрофессиональной основе", — пояснил Юрий Айвазян.

Впрочем, добавил юрист, это не влияет на возможность получения отсрочки.

"Однако для оформления отсрочки он может получить акт установления факта ухода (Приложение 8 к постановлению КМУ №560)", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что по уходу за близкими родственниками военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации. Для этого следует подать в ТЦК заявление, свидетельство о рождении (если уход предусматривается за родителями) и документ с указанием группы инвалидности.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.