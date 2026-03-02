Врач ВВК и экс-медсестра предоставляли фиктивные документы о непригодности - дело направили в суд

Задержание медсестры. Фото: ГБР

На Днепропетровщине начальник отделения региональной ВВК и бывшая медсестра обеспечивали мужчин фиктивной непригодностью. Нарушителей будут судить.

Об этом 23 февраля сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, схему организовала экс-медсестра. Вместе с должностным лицом ВВК она подыскивала военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им оформить фиктивные справки о состоянии здоровья. Поддельные документы, на основании которых мужчин признавали непригодными службы, стоили от пяти до 20 тысяч долларов. Благодаря схеме мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.

Также были несколько случаев, когда фигуранты пытались "освободить" из ТЦК и СП мобилизованных, которых должны были отправить в учебные центры. Чтобы решить вопрос без надлежащих документов, медики предлагали чиновникам военкомата взятки.

Сейчас решение о непригодности десяти человек уже отменили. Другие случаи еще проверяют.

В чем обвиняют врача и бывшую медсестру

Должностному лицу отделения региональной ВВК инкриминируют получение и дачу взятки, а бывшую медсестру - в пособничестве во взяточничестве. Обоим грозит до десяти лет тюрьмы. Обвинительный акт направили в суд.

Ранее вынесли приговор невропатологу из Ровенской области. Врача, который требовал взятки за оформление справок, оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Полтавщине военнообязанный после прохождения ВВК и получения повестки не прибыл на отправку в воинскую часть. В течение года нарушитель будет находиться на испытательном сроке.