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Обучение в 2024 году — должны ли абитуриенты сообщать о поступлении в ТЦК

10 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вступление в учебные заведения 2024 года – уведомление ТЦК об абитуриентах – кто должен сообщать в ТЦК о поступлении
Украинские абитуриенты. Фото: tv7.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские абитуриенты, поступившие на обучение в заведения профтехнического, предвысшего или высшего образования, должны сообщать об этом территориальные центры комплектования, где они состоят на военном учете. На это закон отводит всего семь дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения, объявленная после введения военного положения.

Отсрочка от мобилизации предоставляется части граждан, в частности студентам, обучающимся на дневной или дуальной форме.

Абитуриенты должны сами сообщать ТЦК о вступлении

Абитуриенты, поступившие в заведения профтехнического, высшего или высшего образования, должны сообщить об этом ТЦК, где они состоят на военном учете.

"Призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу", — подчеркнул Юрий Айвазян.

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