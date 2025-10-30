Видео
Видео

Тест после ВВК — мобилизуют ли с провальным результатом

Дата публикации 30 октября 2025 20:00
обновлено: 19:02
Не прошел тест после ВВК - когда могут не мобилизовать
Во время процесса военно-врачебной комиссии. Фото: advokatpost.com

После военно-врачебной комиссии военнообязанный гражданин должен пройти специальный профессионально-психологический тест. Но даже "проваленный" тест не означает, что его отпустят домой — на мобилизацию это не влияет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Провалили тест — все равно мобилизуют

К юристам обратился гражданин, который проходил военно-врачебную комиссию и тест на адаптивность.

Мужчина поинтересовался, означает ли непрохождение этого теста, что военнообязанный гражданин не рекомендуется к военной службе.

"К сожалению, человека не отпустят домой даже при условии того, что он "завалит тест". Если человек не имеет права на отсрочку и является пригодным к прохождению ВС — его мобилизуют", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Цель профессионально-психологического теста

Юрист объяснил, зачем проводится этот тест.

Основными задачами профессионально-психологического отбора, который происходит в виде теста, являются:

  • оценка психологической пригодности кандидатов к видам деятельности, к выполнению которых они назначаются, прогноз успешности их дальнейшей профессиональной деятельности во время прохождения военной службы и выполнения задач по назначению;
  • предоставление рекомендаций для рационального распределения военнослужащих в соответствии с уровнем развития их профессионально важных индивидуально-психологических качеств по родственным военным должностям (специальностям).

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.

военный учет мобилизация ВВК военнообязанные тест
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
