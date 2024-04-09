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Для военных ВСУ введут новые доплаты и поощрения — что известно

9 апреля 2024 01:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Законопроект о мобилизации — для военных ВСУ придумали доплаты и поощрения
Выплаты для военнослужащих ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, народные депутаты Украины и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над правками к законопроекту о мобилизации. Одно из изменений, которое предлагают ввести, — новые доплаты и поощрения для военнослужащих ВСУ.

Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз на личной странице в Facebook.

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По ее словам, мотивационная часть в законопроекте появилась благодаря поправкам Комитета. А окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании.

Так, в законопроект были включены следующие положения:

  1. Лица, изъявившие желание подписать контракт с Минобороны, будут иметь право выбирать подразделение из утвержденного Генштабом перечня.
  2. Военным будет ежемесячно выплачиваться дополнительная выплата в размере, которую определил КМУ.
  3. Военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задания в зоне боевых действий, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 суммарных дней такой службы.
  4. Военные будут получать вознаграждения за уничтожение/захват вооружения и военной техники противника в размере от 4 до 80 прожиточных минимумов.
  5. По особенностям прохождения службы для большинства военнослужащих будет установлена ежемесячная выплата 10 тысяч гривен.
  6. Защитники и защитницы будут иметь право на компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке и дополнительно 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы.
  7. Предоставляется отсрочка по штрафам, пеням и процентам по кредитам, кроме жилых и автомобильных.
  8. Зачет одного месяца службы за три в период непосредственного участия в обороне страны.

Ранее мы сообщали, в электронный реестр военнообязанных планируют добавить всех граждан, включая женщин.

Напомним, мы писали, военнообязанные каких специальностей нужны на фронте больше всего.

Также мы информировали, как долго мобилизованных украинцев готовят к войне.

выплаты
ВСУ
военные
мобилизация
законопроект
мотивация

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