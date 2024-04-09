Законопроект о мобилизации — для военных ВСУ придумали доплаты и поощрения

Для военных ВСУ введут новые доплаты и поощрения — что известно
Как известно, народные депутаты Украины и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над правками к законопроекту о мобилизации. Одно из изменений, которое предлагают ввести, — новые доплаты и поощрения для военнослужащих ВСУ.
Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз на личной странице в Facebook.
По ее словам, мотивационная часть в законопроекте появилась благодаря поправкам Комитета. А окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании.
Так, в законопроект были включены следующие положения:
- Лица, изъявившие желание подписать контракт с Минобороны, будут иметь право выбирать подразделение из утвержденного Генштабом перечня.
- Военным будет ежемесячно выплачиваться дополнительная выплата в размере, которую определил КМУ.
- Военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задания в зоне боевых действий, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 суммарных дней такой службы.
- Военные будут получать вознаграждения за уничтожение/захват вооружения и военной техники противника в размере от 4 до 80 прожиточных минимумов.
- По особенностям прохождения службы для большинства военнослужащих будет установлена ежемесячная выплата 10 тысяч гривен.
- Защитники и защитницы будут иметь право на компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке и дополнительно 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы.
- Предоставляется отсрочка по штрафам, пеням и процентам по кредитам, кроме жилых и автомобильных.
- Зачет одного месяца службы за три в период непосредственного участия в обороне страны.
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