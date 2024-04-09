Законопроект о мобилизации — для военных ВСУ придумали доплаты и поощрения

Выплаты для военнослужащих ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Как известно, народные депутаты Украины и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над правками к законопроекту о мобилизации. Одно из изменений, которое предлагают ввести, — новые доплаты и поощрения для военнослужащих ВСУ.

Об этом рассказала народный депутат Ирина Фриз на личной странице в Facebook.

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По ее словам, мотивационная часть в законопроекте появилась благодаря поправкам Комитета. А окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании.

Так, в законопроект были включены следующие положения:

Лица, изъявившие желание подписать контракт с Минобороны, будут иметь право выбирать подразделение из утвержденного Генштабом перечня. Военным будет ежемесячно выплачиваться дополнительная выплата в размере, которую определил КМУ. Военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задания в зоне боевых действий, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 суммарных дней такой службы. Военные будут получать вознаграждения за уничтожение/захват вооружения и военной техники противника в размере от 4 до 80 прожиточных минимумов. По особенностям прохождения службы для большинства военнослужащих будет установлена ежемесячная выплата 10 тысяч гривен. Защитники и защитницы будут иметь право на компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке и дополнительно 100 тысяч гривен после первого и второго годов службы. Предоставляется отсрочка по штрафам, пеням и процентам по кредитам, кроме жилых и автомобильных. Зачет одного месяца службы за три в период непосредственного участия в обороне страны.

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