Юрист объяснила, что будет за неявку по повестке в ТЦК

Гражданин в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась и продолжает действовать в прежнем формате. Таким образом, военнообязанным за нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Об этом в комментарии изданию "УНИАН" заявила адвокат Марина Бекало.

Что предусмотрено за игнорирование повестки от ТЦК

"Если лицо признает вину и платит добровольно до передачи дела в исполнительную службу, то может оплатить 50% суммы, а именно 8 500 (от 17 000 грн)", — сказала юристка.

Также Марина Бекало добавила, что в случае неуплаты штрафа его сумма удваивается, а материалы дела передаются в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Кроме того, существует еще один возможный сценарий: при отказе от получения повестки человека могут объявить в розыск ТЦК, о чем поступает уведомление в приложении "Резерв+".

