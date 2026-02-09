Юрист объяснила, что будет за неявку по повестке в ТЦК

Что будет за неявку по повестке в ТЦК в 2026 году — юрист дала ответ
В 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась и продолжает действовать в прежнем формате. Таким образом, военнообязанным за нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Об этом в комментарии изданию "УНИАН" заявила адвокат Марина Бекало.
Что предусмотрено за игнорирование повестки от ТЦК
"Если лицо признает вину и платит добровольно до передачи дела в исполнительную службу, то может оплатить 50% суммы, а именно 8 500 (от 17 000 грн)", — сказала юристка.
Также Марина Бекало добавила, что в случае неуплаты штрафа его сумма удваивается, а материалы дела передаются в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.
Кроме того, существует еще один возможный сценарий: при отказе от получения повестки человека могут объявить в розыск ТЦК, о чем поступает уведомление в приложении "Резерв+".
