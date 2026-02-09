Видео
Главная Мобилизация Что будет за неявку по повестке в ТЦК в 2026 году — юрист дала ответ

Что будет за неявку по повестке в ТЦК в 2026 году — юрист дала ответ

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 02:30
Юрист объяснила, что будет за неявку по повестке в ТЦК
Гражданин в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В 2026 году ответственность за неявку по повестке не изменилась и продолжает действовать в прежнем формате. Таким образом, военнообязанным за нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Об этом в комментарии изданию "УНИАН" заявила адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Что предусмотрено за игнорирование повестки от ТЦК

"Если лицо признает вину и платит добровольно до передачи дела в исполнительную службу, то может оплатить 50% суммы, а именно 8 500 (от 17 000 грн)", — сказала юристка.

Также Марина Бекало добавила, что в случае неуплаты штрафа его сумма удваивается, а материалы дела передаются в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Кроме того, существует еще один возможный сценарий: при отказе от получения повестки человека могут объявить в розыск ТЦК, о чем поступает уведомление в приложении "Резерв+".

Напомним, недавно мы писали, что в Украине не будет уменьшено количество бумажных повесток, а процедура их вручения тоже останется неизменной.

Также мы писали, может ли ТЦК "бесконечно" присылать повестки.

штраф мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
