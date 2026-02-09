Юрист пояснила, що буде за неявку за повісткою в ТЦК

Що буде за неявку за повісткою до ТЦК у 2026 році — юрист дала відповідь
У 2026 році відповідальність за неявку за повісткою не змінилася і продовжує діяти в колишньому форматі. Таким чином, військовозобов'язаним за порушення передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.
Про це в коментарі виданню "УНІАН" заявила адвокат Марина Бекало.
Що передбачено за ігнорування повістки від ТЦК
"Якщо особа визнає провину і сплачує добровільно до передачі справи до виконавчої служби, то може сплатити 50% суми, а саме 8 500 (від 17 000 грн)", — сказала юристка.
Також Марина Бекало додала, що в разі несплати штрафу його сума подвоюється, а матеріали справи передаються до державної виконавчої служби для примусового стягнення.
Крім того, існує ще один можливий сценарій: у разі відмови від отримання повістки людину можуть оголосити в розшук ТЦК, про що надходить повідомлення в застосунку "Резерв+".
