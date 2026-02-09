Відео
Головна Мобілізація Що буде за неявку за повісткою до ТЦК у 2026 році — юрист дала відповідь

Що буде за неявку за повісткою до ТЦК у 2026 році — юрист дала відповідь

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 02:30
Юрист пояснила, що буде за неявку за повісткою в ТЦК
Громадянин у ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

У 2026 році відповідальність за неявку за повісткою не змінилася і продовжує діяти в колишньому форматі. Таким чином, військовозобов'язаним за порушення передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. 

Про це в коментарі виданню "УНІАН" заявила адвокат Марина Бекало.

Читайте також:

Що передбачено за ігнорування повістки від ТЦК

"Якщо особа визнає провину і сплачує добровільно до передачі справи до виконавчої служби, то може сплатити 50% суми, а саме 8 500 (від 17 000 грн)", — сказала юристка.

Також Марина Бекало додала, що в разі несплати штрафу його сума подвоюється, а матеріали справи передаються до державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Крім того, існує ще один можливий сценарій: у разі відмови від отримання повістки людину можуть оголосити в розшук ТЦК, про що надходить повідомлення в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні не буде зменшено кількість паперових повісток, а процедура їх вручення теж залишиться незмінною.

Також ми писали, чи може ТЦК "нескінченно" надсилати повістки.

штраф мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
