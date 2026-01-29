Как в 2026 году изменится количество бумажных повесток — ответ правоведа

Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото: ХОТЦК и СП

В Украине не уменьшится количество бумажных повесток. Процедура их вручения тоже останется неизменной.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

По словам правоведа, изменится только то, что военнообязанным будут сообщать об отправке повестки. Соответствующие сообщения будут поступать в приложение "Резерв+".

"Будут появляться отметки о том, что вам направили такое сообщение, то есть ввели трекинг отслеживания, аналогичный тому, который есть на сайте любого маркетплейса, или на сайте Укрпочты", — объяснил Ярослав Куц.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко сообщила, что в 2026 году в Украине может измениться принцип выдачи повесток. Сообщения военнообязанным будут поступать в электронном виде.

Также мы сообщали о появлении в приложении "Резерв+" новой функции. Военнообязанных информируют об отправке повесток.