Дает ли декрет право на отсрочку от мобилизации: объяснение юристов

Украинец с младенцем. Фото: Facebook Военного института телекоммуникаций и информатизации

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка может быть предоставлена по семейным обстоятельствам, связанным, в частности, с детьми. Но декретный отпуск не является причиной для предоставления такому гражданину отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и отсрочка

Общая мобилизация, которая продолжается в Украине, касается всех граждан, состоящих на воинском учете как военнообязанные. Вместе с тем, часть этих лиц может избежать призыва на законных основаниях.

Для этого им нужно оформить отсрочку от мобилизации. Отсрочка возможна при условии наличия того или иного основания, определенного в законодательстве.

Несколько типов отсрочек имеют прямое отношение к семейному положению граждан. Это может быть, в частности, инвалидность близкого родственника или потребность его же в постоянном постороннем уходе.

Читайте также:

Декрет не является основанием для мужчин

Кроме того, существуют так называемые "детские" причины для получения отсрочки. Это возможно в случае наличия трех или более несовершеннолетних детей, или ребенка с инвалидностью.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли мужчина получить отсрочку, если оформит декретный отпуск по уходу за младенцем. Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что это невозможно сделать.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Нет, при таких условиях мужчина отсрочку не получит". Позицию коллеги подтвердил другой юрист, Владислав Дерий: "Чтобы Вас не мобилизовали, Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К сожалению, оформление декретного отпуска не является основанием для оформления отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка из-за инвалидности жены теперь доступна для оформления в "Резерв+".

Инвалидность жены является основанием для оформления отсрочки от мобилизации. Это возможно в случае наличия первой или второй группы инвалидности. Такую отсрочку можно оформить через приложение "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочка после восстановления в вузе остается, потому что соответствующий приказ Минобразования отменили.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего времени обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после восстановления на учебе.