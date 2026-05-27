Чи дає декрет право на відстрочку від мобілізації: пояснення юристів

Українець з немовлям. Фото: Facebook Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка може бути надана через сімейні обставини, пов’язані, зокрема, з дітьми. Але декретна відпустка не є причиною для надання такому громадянину відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та відстрочка

Загальна мобілізація, яка продовжується в Україні, стосується усіх громадян, що перебувають на військовому обліку як військовозобов’язані. Разом з тим, частина цих осіб може уникнути призову на законних підставах.

Для цього їм потрібно оформити відстрочку від мобілізації. Відстрочка можлива за умови наявності тієї чи іншої підстави, визначеної у законодавстві.

Декілька типів відстрочок мають пряме відношення до сімейного стану громадян. Це може бути, зокрема, інвалідність близького родича чи потреба його ж у постійному сторонньому догляді.

Декрет не є підставою для чоловіків

Крім того, існують так звані "дитячі" причини для отримання відстрочки. Це можливо у випадку наявності трьох чи більше неповнолітніх дітей, або дитини з інвалідністю.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо оформить декретну відпустку для догляду за немовлям. Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що це неможливо зробити.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Ні, за таких умов чоловік відстрочку не отримає". Позицію колеги підтвердив інший юрист, Владислав Дерій: "Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". На жаль, оформлення декретної відпустки не є підставою для оформлення відстрочки".

