Отсрочка для учителя в декрете - может ли педадог оформить

Отец с сыном во время декретного отпуска. Фото: "Сімейний адвокат"

Декретный отпуск не дает гражданину права на отсрочку от мобилизации. Также проблемным может быть декретный отпуск для педагога, который уже имеет оформленную отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Декретный отпуск не основание для отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли педагог-мужчина получить отсрочку от мобилизации, если уйдет в декретный отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

"Отпуск по уходу за ребенком до трех лет не является основанием для отсрочки", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Сохраняется ли во время декрета уже оформленная отсрочка

Также юрист добавил, что педагог может уйти в декретный отпуск, уже имея отсрочку от мобилизации.

И в этой ситуации вопрос сохранения отсрочки может стать проблемой для гражданина.

"Если же речь идет о том, сохраняется ли оформленная отсрочка педагогического работника, если он пойдет в отпуск по уходу за ребенком, то вопрос спорный", — подчеркнул Айвазян.

Таким же спорным, по словам адвоката, является и вопрос академического отпуска для студентов, которые имеют оформленную отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог, чтобы получить отсрочку от мобилизации.