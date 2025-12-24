Демобилизация из ВСУ по состоянию здоровья - детали

Демобилизация по состоянию здоровья — как это сделать
Военнослужащий имеет право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины, если имеет проблемы со здоровьем. Для этого нужно пройти обязательную военно-врачебную комиссию.
Об этом говорится в материале на сайте адвокатского объединения "Бачинський та партнери".
Демобилизация через ВВК
Локальная демобилизация, которая касается конкретных военнослужащих, может иметь место и во время войны.
Юристы объяснили, как инициировать такую демобилизацию из-за проблем со здоровьем.
"Военнослужащие, которые уже находятся на службе, могут обратиться в военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы определить состояние их здоровья и его соответствие требованиям военной службы", — говорится в материале.
Какое решение ВВК освобождает от военной службы
Дальнейшие шаги будут зависеть от того, какое решение примет военно-врачебная комиссия.
"В случае установления непригодности или ограниченной годности к службе ВВК может принять решение об увольнении или переводе военнослужащего в запас", — подчеркивается в материале АО "Бачинський та партнери".
Если же решение будет противоположным, военнослужащий продолжит военную службу в соответствии с заключением ВВК — в боевых подразделениях или подразделениях обеспечения, ТЦК и тому подобное.
