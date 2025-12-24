Видео
Демобилизация по состоянию здоровья — как это сделать

Демобилизация по состоянию здоровья — как это сделать

Дата публикации 24 декабря 2025 15:25
Демобилизация из ВСУ по состоянию здоровья - детали
Украинские военнослужащие. Фото: 56 ОМПБр

Военнослужащий имеет право демобилизоваться из Вооруженных сил Украины, если имеет проблемы со здоровьем. Для этого нужно пройти обязательную военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в материале на сайте адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Читайте также:

Демобилизация через ВВК

Локальная демобилизация, которая касается конкретных военнослужащих, может иметь место и во время войны.

Юристы объяснили, как инициировать такую демобилизацию из-за проблем со здоровьем.

"Военнослужащие, которые уже находятся на службе, могут обратиться в военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы определить состояние их здоровья и его соответствие требованиям военной службы", — говорится в материале.

Какое решение ВВК освобождает от военной службы

Дальнейшие шаги будут зависеть от того, какое решение примет военно-врачебная комиссия.

"В случае установления непригодности или ограниченной годности к службе ВВК может принять решение об увольнении или переводе военнослужащего в запас", — подчеркивается в материале АО "Бачинський та партнери".

Если же решение будет противоположным, военнослужащий продолжит военную службу в соответствии с заключением ВВК — в боевых подразделениях или подразделениях обеспечения, ТЦК и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен принять решение о массовой демобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, будет ли означать прекращение военного положения автоматическую демобилизацию.

ВСУ армия ВВК демобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
