Головна Мобілізація Демобілізація за станом здоров'я — як це зробити

Демобілізація за станом здоров'я — як це зробити

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:25
Демобілізація із ЗСУ за станом здоровʼя - деталі
Українські військовослужбовці. Фото: 56 ОМПБр

Військовослужбовець має право демобілізувати зі Збройних сил України, якщо має проблеми зі здоров’ям. Для цього потрібно пройти обов’язкову військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у матеріалі на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Демобілізація через ВЛК

Локальна демобілізація, яка стосується конкретних військовослужбовців, може мати місце і під час війни.

Юристи пояснили, як ініціювати таку демобілізацію через проблеми зі здоров’ям.

"Військовослужбовці, які вже перебувають на службі, можуть звернутися до військово-лікарської комісії (ВЛК), щоб визначити стан їхнього здоров’я та його відповідність вимогам військової служби", — йдеться у матеріалі.

Яке рішення ВЛК звільняє від військової служби

Подальші кроки залежатимуть від того, яке рішення ухвалить військово-лікарська комісія.

"У разі встановлення непридатності або обмеженої придатності до служби ВЛК може ухвалити рішення про звільнення або переведення військовослужбовця в запас", — підкреслюється у матеріалі АО "Бачинський та партнери".

Якщо ж рішення буде протилежним, військовослужбовець продовжить військову службу відповідно до висновку ВЛК — у бойових підрозділах чи підрозділах забезпечення, ТЦК тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має ухвалити рішення про масову демобілізацію.

Додамо, ми повідомляли про те, чи означатиме припинення воєнного стану автоматичну демобілізацію.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
