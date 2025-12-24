Демобілізація із ЗСУ за станом здоровʼя - деталі

Українські військовослужбовці. Фото: 56 ОМПБр

Військовослужбовець має право демобілізувати зі Збройних сил України, якщо має проблеми зі здоров’ям. Для цього потрібно пройти обов’язкову військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у матеріалі на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Демобілізація через ВЛК

Локальна демобілізація, яка стосується конкретних військовослужбовців, може мати місце і під час війни.

Юристи пояснили, як ініціювати таку демобілізацію через проблеми зі здоров’ям.

"Військовослужбовці, які вже перебувають на службі, можуть звернутися до військово-лікарської комісії (ВЛК), щоб визначити стан їхнього здоров’я та його відповідність вимогам військової служби", — йдеться у матеріалі.

Яке рішення ВЛК звільняє від військової служби

Подальші кроки залежатимуть від того, яке рішення ухвалить військово-лікарська комісія.

"У разі встановлення непридатності або обмеженої придатності до служби ВЛК може ухвалити рішення про звільнення або переведення військовослужбовця в запас", — підкреслюється у матеріалі АО "Бачинський та партнери".

Якщо ж рішення буде протилежним, військовослужбовець продовжить військову службу відповідно до висновку ВЛК — у бойових підрозділах чи підрозділах забезпечення, ТЦК тощо.

