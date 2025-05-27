Демобилизация будет идти постепенно, а мобилизацию могут отменить только решением президента, заявила юрист

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат Федор Вениславский, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что прекращение военного положения не будет означать автоматическую демобилизацию. С ним согласны и юристы, которые говорят, что для этого нужно отдельное решение президента Зеленского.

Тонкости завершения мобилизации и условий демобилизации для коллег из издания ФАКТЫ объяснила юрист Лариса Кись.

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Согласно объяснениям эксперта, демобилизация, то есть увольнение с военной службы всех мобилизованных, будет проведена только после принятия отдельного решения Президента Украины. Однако до окончания действия военного положения такая демобилизация маловероятна.

Все, кто были призваны на военную службу и получили статус военнослужащего, имеют право на увольнение по основаниям, установленным статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Во время действия военного положения увольнение возможно:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам (перечень которых определяется ч. 12 статьи 26 Закона);

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность или исполнением обязанностей судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя или дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Сколько еще продлится мобилизация в 2025 году

Статьей 23 Закона относительно срока военной службы определено, что этот срок может быть установлен указом Президента Украины. Согласно объяснениям эксперта, проведение демобилизации - это комплексный процесс, который не может произойти одномоментно. Военнослужащие будут увольняться постепенно, с сокращением ВСУ до штатов мирного времени и высвобождения военных, в частности по сокращению должностей, на которых они служат.

Поэтому часть военных могут быть уволены в течение 3 месяцев после принятия решения президентом Украины о демобилизации, а некоторые могут задержаться на службе на гораздо более долгий срок.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Минобороны Украины якобы подготовили законопроект о демобилизации военных, однако, его якобы "забраковал" Генштаб ВСУ.

Еще ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался относительно того, будет ли демобилизация в Украине, когда закончится военное положение.