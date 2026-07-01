Демобилизация в Украине: Сырский назвал условие

Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

Вопрос об увольнении со службы остается одной из важнейших тем для украинских защитников. Военное руководство страны разъяснило, при каких именно условиях этот процесс сможет стать реальностью. Для внедрения таких изменений необходимо четко определить ключевые факторы, влияющие на обороноспособность государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.

При каких условиях в Украине возможна демобилизация

Руководитель подчеркнул, что при разработке реформы необходимо просчитать все возможные риски. Первоочередной задачей он назвал поддержание высокой боеспособности подразделений. Дело в том, что в случае демобилизации ряды войск могут покинуть именно опытные бойцы, вместо которых нужно подготовить новые кадры.

"Реформы ведь и задумываются для того, чтобы все было реалистично. И вопрос лишь в учете всех тех особенностей, или, скажем так, проблемных вопросов, которые могут возникнуть при внедрении этой реформы", — отметил Сырский.

Также он добавил, что важно, чтобы в обществе царила справедливость. Специалисты уже разработали конкретные предложения по отдельным направлениям демобилизации. Ключевым условием остается наличие резервов для пополнения войск.

"Я вижу, что это реально, просто здесь есть много ограничений, связанных с нашими возможностями по мобилизации. И это нужно учитывать — сколько мы сможем мобилизовать, чтобы обеспечить те категории, которые будут увольняться. Поэтому именно здесь будут определенные ограничения", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского сообщал, что в украинской армии началась ротация. Сейчас продолжается ее первый этап. Правда, на некоторых участках фронта этот процесс проходит с затруднениями.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот. В частности, речь идет о медицинском и санитарном обслуживании. Лечиться в учреждениях санаторного типа такие граждане могут бесплатно.