УБД имеют право на санатории и льготы в поликлиниках: полный список

Военнослужащий в санатории. Фото: "Новинарня"

Участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот. Среди них льготы на медицинское и санаторное обслуживание. Так, военнослужащему, имеющему статус УБД, должно быть предоставлено бесплатное лечение в учреждениях санаторного типа.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Участники боевых действий в Украине

Большая часть украинских военнослужащих находится либо в зоне боевых действий, либо в непосредственной близости от фронта. Таким образом, эти военные принимают непосредственное участие в военных действиях.

Такие военнослужащие имеют право на получение специального статуса. Этот статус называется "участник боевых действий".

Участники боевых действий имеют право на определенные льготы. Это право гарантируется государством или органами местного самоуправления.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами получения статуса участника боевых действий. В частности, он подчеркнул возможность получения бесплатных санаторных услуг.

Гражданин отметил, что в настоящее время он не служит в Вооруженных силах Украины. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, пояснил: "Участник боевых действий имеет право поехать на лечение в санаторий или получить компенсацию стоимости такого лечения в случае, если оно было оплачено участником боевых действий самостоятельно".

Кроме того, добавил Айвазян, УБД должен предоставляться целый ряд медицинских услуг, в частности:

прохождение ежегодного медицинского обследования и получение консультаций всех необходимых специалистов;

возможность пользоваться услугами поликлиник и больниц даже после выхода на пенсию;

госпитализация и получение медицинского обслуживания в аптеках и больницах без очереди.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеют ли право на статус участника боевых действий только военнослужащие ВСУ.

Участниками боевых действий являются те военные, которые принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины, в частности, во время войны. Статус УБД могут получить не только военнослужащие ВСУ, но и военнослужащие других воинских формирований.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине упростили получение нового удостоверения УБД.

Минобороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий. Речь идет о случаях, когда документ был утерян или похищен, а также о лицах, освобожденных из плена.