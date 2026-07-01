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Главная Мобилизация В Украине начался первый этап ротации: подробности от Сырского

В Украине начался первый этап ротации: подробности от Сырского

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 04:30
В украинской армии уже продолжается ротация
Александр Сырский. Фото: Александр Сырский/Facebook

Ротация в Украине уже началась. На данный момент продолжается ее первый этап. Правда, не везде этот процесс проходит.

Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Первый этап ротации в Украине

По словам Сырского, сложности с ротацией возникают прежде всего в зоне активных боевых действий. Если понимают, что провести замену невозможно, потому что военных убьют, прежде чем они дойдут до места назначения, принимают решение вывести личный состав.

"Лучше при определенных условиях с позиции, которая уже не играет никакой роли, просто вывести личный состав", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он считает, что отдельная позиция в зоне инфильтрации может выполнять роль контрольно-наблюдательного пункта. Мнение о способности таких позиций сдерживать врага он назвал иллюзией.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что участники боевых действий имеют право на ряд государственных льгот. В частности, речь идет о медицинском и санитарном обслуживании. Лечиться в учреждениях санаторного типа такие граждане могут бесплатно.

Также Новини.LIVE писал, что некоторые мужчины в июле текущего года не подлежат призыву. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку или бронирование. Кроме того, человека могут полностью освободить от призыва, если он непригоден к службе по состоянию здоровья.

армия Александр Сырский ротация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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