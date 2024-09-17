Отсрочка от мобилизации – уход за близкими как повод для отсрочки – справка МСЭК, как оформить отсрочку

Отсрочка по уходу за родными — как подтвердить правомерность без справки МСЭК
Отсрочка по уходу за близкими людьми предоставляется при наличии справкимедико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, даже если по какой-либо причине справки нет, военнообязанный может предоставить другие документы в подтверждение необходимости ухода.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка по уходу за близкими
Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них есть законные основания.
В частности, таким основанием может стать уход за близкими людьми, нуждающимися в помощи других лиц.
Можно ли оформить отсрочку без справки МСЭК
В ситуации с отсрочкой по такой причине необходимо предоставить комиссии при территориальном центре комплектования справку МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).
В случае же, если справки МСЭК нет, можно предоставить один из следующих документов:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности,
- справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
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