Отсрочка от мобилизации – уход за близкими как повод для отсрочки – справка МСЭК, как оформить отсрочку

Консультация во время МСЭК. Фото: "АрмияInform"

Отсрочка по уходу за близкими людьми предоставляется при наличии справкимедико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, даже если по какой-либо причине справки нет, военнообязанный может предоставить другие документы в подтверждение необходимости ухода.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них есть законные основания.

В частности, таким основанием может стать уход за близкими людьми, нуждающимися в помощи других лиц.

Можно ли оформить отсрочку без справки МСЭК

В ситуации с отсрочкой по такой причине необходимо предоставить комиссии при территориальном центре комплектования справку МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).

В случае же, если справки МСЭК нет, можно предоставить один из следующих документов: