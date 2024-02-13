В Нацполиции озвучили алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако есть случаи, когда мужчины игнорируют вручение повестки и не появляются в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки — за это в Украине предусмотрено уголовное наказание.
Первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью Цензор.нет, как полиция ищет уклонистов.
Как происходит поиск уклонистов в Украине
Представитель полиции отметил, что наличие уголовного производства "развязывает" руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий.
Правоохранители могут проводить как допросы окружения этого человека, так и оперативные мероприятия, касающиеся телефонов и открытого передвижения на автомобилях.
Цуцкиридзе уточнил, что такие средства используются в случае, когда уже удалось установить, где человек находится.
Ранее в полиции заявили, что уклонисты, которые получили условные сроки наказания, все равно подлежат мобилизации в Украине.
Кроме того, в ТЦК рассказали, что о походе в военкомат необходимо думать уже с 16 лет, ведь в 17 юноши должны стать на военный учет.
Также командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что в этом году в армию необходимо мобилизовать 250 тыс. граждан.
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