В Нацполиции озвучили алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов

Работники полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако есть случаи, когда мужчины игнорируют вручение повестки и не появляются в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки — за это в Украине предусмотрено уголовное наказание.

Первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью Цензор.нет, как полиция ищет уклонистов.

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Представитель полиции отметил, что наличие уголовного производства "развязывает" руки и позволяет провести весь комплекс следственных и негласных следственных розыскных действий.

Правоохранители могут проводить как допросы окружения этого человека, так и оперативные мероприятия, касающиеся телефонов и открытого передвижения на автомобилях.

Цуцкиридзе уточнил, что такие средства используются в случае, когда уже удалось установить, где человек находится.

Ранее в полиции заявили, что уклонисты, которые получили условные сроки наказания, все равно подлежат мобилизации в Украине.

Кроме того, в ТЦК рассказали, что о походе в военкомат необходимо думать уже с 16 лет, ведь в 17 юноши должны стать на военный учет.

Также командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что в этом году в армию необходимо мобилизовать 250 тыс. граждан.