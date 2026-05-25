Дети в разных браках: многодетный отец может сделать отсрочку онлайн

Приложение "Резерв+", через которое можно оформить отсрочку. Фото: Новини.LIVE

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку в ситуации, когда его дети родились в разных браках. Главным является не количество браков, а наличие информации о детях в реестре "Оберіг". Такую отсрочку можно оформить онлайн, через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для многодетного отца

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии определенных в законодательстве причин. Ряд причин для отсрочки касаются семейного положения военнообязанного гражданина.

Так, право на отсрочку предоставляется многодетному отцу. То есть такому лицу, которое имеет трех или более несовершеннолетних детей.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по такому основанию. Мужчина поинтересовался, сможет ли он получить отсрочку, если его дети рождены в разных браках, и возможно ли оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

Читайте также:

Количество браков не имеет значения

Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что право и на отсрочку, и на дистанционное ее оформление такой гражданин имеет. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Закон полностью на Вашей стороне, Вы имеете полное право на отсрочку, даже если не состоите в браке с матерью ребенка".

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя возможность оформления отсрочки через "Резерв+", пояснил, что это также реально. Айвазян отметил: "В целом не вижу рисков, если все данные корректно подтягиваются в Реестр".

Адвокат отметил, что подобные случаи уже имели место: "Имею несколько клиентов с такой же ситуацией как Ваша. Они без проблем оформили отсрочку через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли многодетный отец право на оформление отсрочки, находясь за границей.

Отсрочка от мобилизации доступна для многодетного отца, даже если часть детей родилась за границей. Но для этого нужно внести данные свидетельств о рождении в "Дію". Только после этого возможно оформить отсрочку в "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие новые условия оформления отсрочки многодетного родителя появились в 2026 году.

Многодетные родители по-прежнему будут иметь право на отсрочку от мобилизации до того момента, пока самому старшему из трех детей не исполнится 18 лет. Но в процессе оформления отсрочки произошли некоторые изменения. Сейчас отсрочка не может длиться дольше общей мобилизации, но при этом будет постоянно продлеваться.