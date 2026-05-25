Діти в різних шлюбах: багатодітний батько може зробити відстрочку онлайн

Багатодітний батько має право оформити відстрочку в ситуації, коли його діти народилися у різних шлюбах. Головним є не кількість шлюбів, а наявність інформації про дітей у реєстрі "Оберіг". Таку відстрочку можна оформити онлайн, через "Резерв+".

Відстрочка для багатодітного батька

Відстрочка від мобілізації надається за наявності визначених у законодавстві причин. Низка причин для відстрочки стосуються сімейного стану військовозобов’язаного громадянина.

Так, право на відстрочку надається багатодітному батьку. Тобто такій особі, яка має трьох чи більше неповнолітніх дітей.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за такою підставою. Чоловік поцікавився, чи зможе він отримати відстрочку, якщо його діти народжені у різних шлюбах, і чи можливо оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".

Кількість шлюбів не має значення

Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що право і на відстрочку, і на дистанційне її оформлення такий громадянин має. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Закон повністю на Вашому боці, Ви маєте повне право на відстрочку, навіть, якщо не перебуваєте у шлюбі з матір'ю дитини".

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи можливість оформлення відстрочки через "Резерв+", пояснив, що це також реально. Айвазян зазначив: "В цілому не вбачаю ризиків, якщо всі дані коректно підтягуються до Реєстру".

Адвокат наголосив, що подібні випадки уже мали місце: "Маю декілька клієнтів з такою ж самою ситуацією як Ваша. Вони без проблем оформили відстрочку через "Резерв+".

Відстрочка від мобілізації є доступною для багатодітного батька, навіть якщо частина дітей народилася за кордоном. Але для цього потрібно внести дані свідоцтв про народження в "Дію". Тільки після цього можливо оформити відстрочку в "Резерв+".

Багатодітні батьки, як і раніше, матимуть право на відстрочку від мобілізації до того моменту, поки найстаршому із трьох дітей не виповниться 18 років. Але у процесі оформлення відстрочки відбулися деякі зміни. Зараз відстрочка не може тривати довше загальної мобілізації, та при цьому буде постійно продовжуватися.