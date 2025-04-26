Военный учет за рубежом - как указывать место жительства в Резерв+

Можно ли указать в "Резерв+" место жительства за границей
Если военнообязанный украинец находится за границей, он может указать в "Резерв+" место жительства в другой стране. Но для того, чтобы зарегистрироваться в Украине, он должен находиться на воинском учете.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
"Резерв+" за рубежом
Во время полномасштабной войны часть украинских военнообязанных граждан оказалась за границей.
К юристам обратилась гражданка, муж которой еще с довоенных времен находился за границей. Она поинтересовалась, какие данные о месте пребывания он должен указать в приложении "Резерв+".
Комментируя такую ситуацию, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Мужчина может указать место жительства за рубежом".
Как зарегистрироваться в Украине из-за границы
Если же у гражданина, который находится за границей, нет регистрации в Украине, ситуация усложняется, подчеркнул Айвазян.
Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.
"Военнообязанный человек может прописаться в Украине только при условии того, что он находится на учете в ТЦК. Если с этим проблем нет, то нужно оформить доверенность в консульстве Украины или у местного нотариуса на лицо в Украине, которое будет представлять интересы мужчины в ЦПАУ", — посоветовал Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно стать на воинский учет, находясь за границей.
Добавим, мы сообщали о том, как изменится система воинского учета для украинцев за рубежом.
Читайте Новини.LIVE!