Военный учет за рубежом - как указывать место жительства в Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный украинец находится за границей, он может указать в "Резерв+" место жительства в другой стране. Но для того, чтобы зарегистрироваться в Украине, он должен находиться на воинском учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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"Резерв+" за рубежом

Во время полномасштабной войны часть украинских военнообязанных граждан оказалась за границей.

К юристам обратилась гражданка, муж которой еще с довоенных времен находился за границей. Она поинтересовалась, какие данные о месте пребывания он должен указать в приложении "Резерв+".

Комментируя такую ситуацию, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Мужчина может указать место жительства за рубежом".

Как зарегистрироваться в Украине из-за границы

Если же у гражданина, который находится за границей, нет регистрации в Украине, ситуация усложняется, подчеркнул Айвазян.

Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

"Военнообязанный человек может прописаться в Украине только при условии того, что он находится на учете в ТЦК. Если с этим проблем нет, то нужно оформить доверенность в консульстве Украины или у местного нотариуса на лицо в Украине, которое будет представлять интересы мужчины в ЦПАУ", — посоветовал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно стать на воинский учет, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, как изменится система воинского учета для украинцев за рубежом.