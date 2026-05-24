Документ о непригодности ВВК: в формулировках произошли изменения

Документ о непригодности ВВК: в формулировках произошли изменения

Дата публикации 24 мая 2026 20:00
Постановление о непригодности ВВК: в формулировках произошли изменения
Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК

Непригодных к военной службе исключают с воинского учета. В документе, который нужен для исключения, свидетельстве о болезни, произошли изменения. Из этого документа исчезла формулировка "с исключением с воинского учета".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия и непригодность

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в мирное время. Во время действия военного положения именно военно-врачебная комиссия нужна для проведения эффективной всеобщей мобилизации.

Во время военно-врачебной комиссии врачи определяют пригодность или непригодность гражданина к военной службе. Пригодный к службе в ВСУ может быть мобилизованным.

Непригодного же к военной службе должны исключить с воинского учета. Но для начала гражданин, признанный на ВВК непригодным, должен оформить свидетельство о болезни.

Запись в свидетельстве о болезни не имеет значения

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе. Мужчина рассказал, что в свидетельстве о болезни, которое он получил, нет фразы об исключении воинского учета.

Гражданин поинтересовался, будет ли он исключен из учета, учитывая запись в свидетельстве о болезни. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что исключение с учета является обязательным при наличии свидетельства о болезни, независимо от того, что именно написано в этом документе.

Юрист Владислав Дерий в комментарии отметил: "При медицинском осмотре военнообязанных ВВК принимает постановление следующего содержания "Непригоден к военной службе". Запись "с исключением с воинского учета" уже не указывают, однако это сути не меняет".

Военно-врачебная комиссия несет ответственность за свои выводы о состоянии здоровья и, соответственно, за вывод о пригодности к военной службе. Бывают случаи, когда гражданин был признан годным, а подразделения ВСУ не принимают такого мобилизованного из-за проблем со здоровьем. В такой ситуации нужно оспаривать заключение ВВК.

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.

болезнь военный учет ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
