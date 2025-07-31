Результат ВВК — надо ли непригодному проходить комиссию еще раз

Непригодность на ВВК — нужен ли повторный осмотр
Если военнообязанный гражданин после военно-врачебной комиссии получил статус непригодного к военной службе, его ответственность перед ТЦК заканчивается. В частности, он не должен в дальнейшем проходить повторные ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Должен ли непригодный приходить на ВВК
К юристам обратился с вопросом гражданин, который ранее прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным для военной службы.
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему в дальнейшем время от времени проходить повторные военно-врачебные комиссии.
"Нет, это не нужно", — заверил в ответе гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Как оформляется непригодность к военной службе
Юрист также объяснил, как оформляется заключение о непригодности гражданина.
"ВВК выносит постановление о непригодности к прохождению военной службы. После утверждения такого постановления штатной ВВК ТЦК исключает гражданина из воинского учета военнообязанных на основании статьи 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", — подчеркнул Айвазян.
После этого гражданин перестает быть военнообязанным — и именно поэтому не должен проходить в дальнейшем военно-врачебные комиссии.
Напомним, мы ранее писали о том, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.
Добавим, мы сообщали о том, когда военнообязанному гражданину может предоставляться временная непригодность.
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