Как уволиться из армии, если на фронте погиб брат - список документов

Военный может уволиться из армии, если его родственник погиб на войне. Фото: 116 ОМБр, "Суспільне Львів". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий, близкий родственник (брат) которого погиб на войне, может уволиться из ВСУ. Для этого нужны соответствующие документы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из ВСУ

Военнослужащие имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Для этого нужно веское основание, определенное законодательством как такое, что позволяет начать процесс увольнения из армии.

К юристам обратилась гражданка, муж которой находится в рядах ВСУ. Она рассказала, что родной брат мужа, тоже будучи военнослужащим, погиб во время выполнения специального задания.

Женщина поинтересовалась, может ли ее муж завершить военную службу на этом основании. Она добавила: "В справке о смерти (брата мужа) указано, что причина не установлена до получения лабораторных экспертиз".

Юристы заверили гражданку, что ее муж может уволиться на законных основаниях. "Мужчина будет иметь право на увольнение, если будет установлено, что брат погиб во время непосредственного участия в антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — подчеркнул адвокат Юрий Айв.

Как оформить увольнение из-за гибели брата

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как организовать процесс увольнения военнослужащего из ВСУ по такому основанию. Для начала, отметил Дерий, нужно подать рапорт на имя командира воинской части.

"Также нужна нотариальная копия документов, подтверждающих родственные связи", — отметил юрист. В этом случае — свидетельства о рождении.

Кроме того, важны документы, подтверждающие факт гибели (смерти) во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения, или копия решения суда об объявлении лица умершим в порядке, определенном Гражданским кодексом Украины. "Документами военного характера, свидетельствующими о гибели брата могут быть: сообщение о гибели, акт служебного расследования, справка воинской части о том, что брат погиб во время мероприятий по обороне и сдерживанию агрессии Российской Федерации, справка ВВК с информацией о гибели или приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части", — подчеркнул Владислав Дерий.

Если у жены военнослужащего установлена инвалидность вследствие ампутирования одной почки, он имеет право уволиться из рядов ВСУ. При этом заключение о необходимости ухода не требуется.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одно из таких оснований - достижение предельного возраста.