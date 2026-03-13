Звільнення з армії через загибель брата - коли це можливо

Військовий може звільнитися з армії, якщо його родич загинув на війні. Фото: 116 ОМБр, "Суспільне Львів". Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець, близький родич (брат) якого загинув на війні, може звільнитися із ЗСУ. Для цього потрібні відповідні документи.

Звільнення із ЗСУ

Військовослужбовці мають право звільнитися з лав Збройних сил України. Для цього потрібна вагома підстава, визначена законодавством як така, що дозволяє розпочати процес звільнення з армії.

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої перебуває у лавах ЗСУ. Вона розповіла, що рідний брат чоловіка, теж будучи військовослужбовцем, загинув під час виконання спеціального завдання.

Жінка поцікавилася, чи може її чоловік завершити військову службу на цій підставі. Вона додала: "В довідці про смерть (чоловікового брата) вказано, що причина не встановлена до отримання лабораторних експертиз".

Юристи запевнили громадянку, що її чоловік може звільнитися на законних підставах. "Чоловік матиме право на звільнення, якщо буде встановлено, що брат загинув під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Як оформити звільнення через загибель брата

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як саме організувати процес звільнення військовослужбовця із ЗСУ за такою підставою. Для початку, наголосив Дерій, потрібно подати рапорт на ім’я командира військової частини.

"Також потрібна нотаріальна копія документів, що підтверджують родинні зв’язки", — зазначив юрист. У цьому випадку — свідоцтва про народження.

Крім того, важливими є документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану, або копія рішення суду про оголошення особи померлою у порядку, визначеному Цивільним кодексом України. "Документами військового характеру, що свідчить про загибель брата можуть бути: повідомлення про загибель, акт службового розслідування, довідка військової частини про те, що брат загинув під час заходів з оборони і стримування агресії Російської Федерації, довідка ВЛК із інформацією щодо загибелі або наказ про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини", — наголосив Владислав Дерій.

