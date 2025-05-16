Увольнение с военной службы по возрасту во время войны — кто имеет право в 2025 году

Кто может уволиться с ВСУ по возрасту — юристы раскрыли нюансы
В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одно из таких оснований — достижение предельного возраста.
Кто именно из военных может уволиться с ВСУ по возрасту, какие необходимо подготовить документы и на что можно рассчитывать после увольнения, объяснили специалисты общественной организации "Юридична сотня".
Увольнение с военной службы по возрасту — кто имеет право
Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет:
- 60 лет — для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава;
- 65 лет — для высшего офицерского состава.
Какие необходимо подготовить документы для увольнения
Чтобы уволиться с военной службы на основании достижения предельного возраста, необходимо подготовить следующие документы:
- рапорт и лист беседы;
- расчет выслуги лет;
- заключение военно-врачебной комиссии (при наличии).
Военные, достигшие предельного возраста и желающие уволиться, включаются в план увольнения, который составляется до 15 декабря года перед увольнением.
Что должен сделать командир части и на что может рассчитывать военнослужащий
Командиры должны обеспечить:
- расчет выслуги — не позднее чем за 4 месяца до предельного возраста;
- прохождение ВВК (с согласия военного) — также за 4 месяца,
- подачу документов высшему руководству — за 2 месяца;
- своевременный приказ об увольнении, чтобы военный мог сдать дела.
"Важно: можно остаться на службе и после достижения предельного возраста, если есть желание и основания", — говорится в сообщении специалистов.
Добавим, что вышеупомянутый закон позволяет военнослужащим остаться на службе еще до 5 лет после достижения предельного возраста, если они имеют высокую профессиональную подготовку, значительный опыт работы и подтвержденную пригодность по заключению ВВК.
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