Увольнение с военной службы по возрасту во время войны — кто имеет право в 2025 году

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: facebook.com/115ombr

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одно из таких оснований — достижение предельного возраста.

Кто именно из военных может уволиться с ВСУ по возрасту, какие необходимо подготовить документы и на что можно рассчитывать после увольнения, объяснили специалисты общественной организации "Юридична сотня".

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Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет:

60 лет — для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава;

— для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава; 65 лет — для высшего офицерского состава.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Какие необходимо подготовить документы для увольнения

Чтобы уволиться с военной службы на основании достижения предельного возраста, необходимо подготовить следующие документы:

рапорт и лист беседы;

расчет выслуги лет;

заключение военно-врачебной комиссии (при наличии).

Военные, достигшие предельного возраста и желающие уволиться, включаются в план увольнения, который составляется до 15 декабря года перед увольнением.

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Командиры должны обеспечить:

расчет выслуги — не позднее чем за 4 месяца до предельного возраста;

прохождение ВВК (с согласия военного) — также за 4 месяца,

подачу документов высшему руководству — за 2 месяца;

своевременный приказ об увольнении, чтобы военный мог сдать дела.

"Важно: можно остаться на службе и после достижения предельного возраста, если есть желание и основания", — говорится в сообщении специалистов.

Добавим, что вышеупомянутый закон позволяет военнослужащим остаться на службе еще до 5 лет после достижения предельного возраста, если они имеют высокую профессиональную подготовку, значительный опыт работы и подтвержденную пригодность по заключению ВВК.

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