Дополнительные обследования при ВВК: наказание за отказ

Гражданин на медицинском осмотре. Фото: ООТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Если в ходе военно-врачебной комиссии невозможно достоверно определить, годен ли гражданин к службе в ВСУ или нет, его направляют на дополнительное обследование. Таких обследований может быть несколько. Отказ от дополнительного обследования не наказывается законом, но создает проблемы самому гражданину.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и дополнительное обследование

Военно-врачебная комиссия это процесс, который определяет годность гражданина к военной службе. Если гражданин признается годным к военной службе, его могут мобилизовать.

Если же на ВВК гражданина признают негодовым, то его должны исключить из воинского учета вообще . Но во многих случаях одной военно-врачебной комиссии оказывается недостаточно.

В таких ситуациях руководство ВВК может направить гражданина на дополнительное обследование. Это обследование обычно проводится в медицинских учреждениях.

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Отказ от дополнительного обследования и последствия

К юристам обратился гражданин, проходящий военно-врачебную комиссию. Он рассказал, что его направили сразу на три дополнительных обследования.

Гражданин поинтересовался, можно ли отказаться от одного или нескольких дополнительных обследований. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если вы проигнорируете остальные два направления, это может быть расценено как уклонение от прохождения медосмотра".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил: "Если Вы не пройдете все дополнительные обследования, вполне вероятно, что ВВК не сможет сделать объективное заключение о Вашем статусе годности. У вас также могут возникнуть проблемы из-за неполного прохождения комиссии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго действует заключение ВВК о негодности.

Различные заключения военно-врачебных комиссий имеют разный срок действия. В частности, заключение о негодности к военной службе имеет особые условия.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что через год после предыдущей ВВК самому идти на комиссию не нужно.

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить каждый год. Но законодательство не предъявляет к гражданину требований относительно самостоятельного прохождения ВВК. Нужно дождаться направления или повестки от ТЦК.