Процесс прохождения военно-врачебной комиссии - сроки ВВК

Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: "Зміст"

Военно-врачебная комиссия в обычном режиме, без дополнительных медицинских обследований, должна длиться не дольше четырех суток. Если же для установления категории годности нужно провести дополнительные обследования или анализы, продолжительность ВВК увеличивается в 3,5 раза.

Об этом на портале Юристи.UA написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Базовый срок прохождения ВВК

Военно-врачебная комиссия — это один из основных элементов воинского учета и мобилизационного процесса.

Военно-врачебную комиссию обязаны проходить все военнообязанные граждане.

"Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не могут превышать четырех дней", — подчеркнул, комментируя вопрос о сроках проведения ВВК, адвокат Юрий Айвазян.

Когда комиссия будет длиться дольше

Юрист также добавил, что в некоторых ситуациях военно-врачебная комиссия может затянуться во времени.

"При необходимости направления лица на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, общий срок проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, не может превышать четырнадцати дней", — отметил Айвазян.

Он отметил, что срок прохождения ВВК включает как рабочие, так и выходные дни.

Напомним, мы ранее писали о том, как и в какие сроки можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, направят ли на ВВК лицо с отсрочкой и инвалидностью.