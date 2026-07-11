Додаткові обстеження при ВЛК: покарання за відмову

Громадянин на медичному огляді. Фото: ООТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Якщо під час військово-лікарської комісії неможливо достовірно визначити, придатний громадянин до служби в ЗСУ чи ні, його направляють на додаткове обстеження. Таких обстежень може бути кілька. Відмова від додаткового обстеження не карається законом, але створює проблеми самому громадянину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК і додаткове обстеження

Військово-лікарська комісія це процес, який визначає придатність громадянина до військової служби. Якщо громадянин визнається придатним до військової служби, його можуть мобілізувати.

Якщо ж на ВЛК громадянина визнають непридатним, то його мають виключити з військового обліку взагалі. Але у багатьох випадках самої військово-лікарської комісії виявляється недостатньо.

У таких ситуаціях керівництво ВЛК може направити громадянина на додаткове обстеження. Це обстеження зазвичай відбувається у медичних закладах.

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Відмова від додаткового обстеження і наслідки

До юристів звернувся громадянин, який проходить військово-лікарську комісію. Він розповів, що його направили відразу на три додаткові обстеження.

Громадянин поцікавився, чи можна відмовитися від одного чи кількох додаткових обстежень. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо Ви проігноруєте інші два направлення, це може бути розцінено як ухилення від проходження медогляду".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив: "Якщо Ви не пройдете усі дообстеження, цілком імовірно, що ВЛК не зможе зробити об'єктивний висновок про Ваш статус придатності. У Вас ще й можуть виникнути проблеми через неповне проходження комісії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як довго є чинним висновок ВЛК про непридатність.

Різні висновки військово-лікарських комісій мають різний термін чинності. Зокрема, висновок про непридатність до військової служби має особливі умови.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що через рік після попередньої ВЛК самому іти на комісію не треба.

Військову-лікарську комісія під час дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни мають проходити кожного року. Але вимоги щодо самостійного проходження ВЛК до громадянина законодавство не має. Потрібно дочекатися направлення чи повістки від ТЦК.