Два брата в ВСУ: уволиться для ухода за родителями может только один

Военные на войне. Фото: Генштаб ВСУ

Александр Коваленко Редактор

Военнослужащий имеет право уволиться из армии для ухода за родителями, если они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Если же у родителей двое сыновей, и оба они служат в ВСУ, то право на увольнение сохраняется. Однако оно предоставляется только одному из родственников-военнослужащих.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии: основания

Военнослужащие имеют право на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины. Это право остается в силе даже во время действия военного положения.

Вместе с тем увольнение из армии возможно только при наличии соответствующих оснований. Основания для увольнения из рядов ВСУ могут касаться, в частности, семейных обстоятельств военнослужащего.

Одним из таких оснований является уход за близкими родственниками. Такими родственниками могут быть, например, родители военнослужащего.

Из двух братьев уволиться для ухода может только один

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в рядах ВСУ. Он отметил, что у него есть родной брат, который также служит в армии.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он или его брат уволиться из Вооруженных сил Украины для ухода за родителями. Юристы заверили, чтоправо на увольнение в таком случае есть, но только для одного из братьев.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Что касается увольнения, то один из вас будет иметь право на него. Но при условии наличия у родителей (одного из них) I или II группы инвалидности, необходимости в постоянном постороннем уходе и отсутствии родственников первой и второй степени родства или же необходимости таких родственников в постоянном уходе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какова процедура увольнения из армии после ранения.

Процесс увольнения военнослужащего из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласится признать такого военнослужащего негодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а затем уже в судебном порядке.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что условный срок является основанием для увольнения из ВСУ.

Если военнослужащий во время пребывания в отпуске совершит преступление, его могут осудить. Даже решение об условном сроке будет означать увольнение с военной службы. Такой гражданин может устроиться на работу и даже получить броню, но даже с броней не сможет выехать за границу.