Как правильно уволиться из рядов ВСУ

Процедура увольнения из армии после ранения — что советуют юристы
Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а затем уже в судебном порядке.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
С чего начинается увольнение из армии
Часть военнослужащих имеет право уволиться из рядов ВСУ, в частности после ранения.
Для этого сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию.
"Процедуру увольнения возможно будет начать только после постановления ВВК, в котором будет указано, что военный признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета или временно непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Что делать после отказа ВВК
Юрист Евгений Корнийчук отметил, что возможен вариант с отказом военно-врачебной комиссии по увольнению.
"В случае не согласования решения ВВК, его можно будет обжаловать в ЦВВК. Если не получится — тогда уже в судебном порядке", — подчеркнул Корнийчук.
Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.
Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.
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