Как правильно уволиться из рядов ВСУ

Военный по возвращении со службы. Фото: Zmina

Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а затем уже в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

С чего начинается увольнение из армии

Часть военнослужащих имеет право уволиться из рядов ВСУ, в частности после ранения.

Для этого сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию.

"Процедуру увольнения возможно будет начать только после постановления ВВК, в котором будет указано, что военный признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета или временно непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Что делать после отказа ВВК

Юрист Евгений Корнийчук отметил, что возможен вариант с отказом военно-врачебной комиссии по увольнению.

"В случае не согласования решения ВВК, его можно будет обжаловать в ЦВВК. Если не получится — тогда уже в судебном порядке", — подчеркнул Корнийчук.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.