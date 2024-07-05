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Процедура увольнения из армии после ранения — что советуют юристы

5 июля 2024 23:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как правильно уволиться из рядов ВСУ
Военный по возвращении со службы. Фото: Zmina
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а затем уже в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Часть военнослужащих имеет право уволиться из рядов ВСУ, в частности после ранения.

Для этого сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию.

"Процедуру увольнения возможно будет начать только после постановления ВВК, в котором будет указано, что военный признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета или временно непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Что делать после отказа ВВК

Юрист Евгений Корнийчук отметил, что возможен вариант с отказом военно-врачебной комиссии по увольнению.

"В случае не согласования решения ВВК, его можно будет обжаловать в ЦВВК. Если не получится — тогда уже в судебном порядке", — подчеркнул Корнийчук.

Напомним, что в новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Добавим, что украинские военнослужащие, увольняемые из рядов Вооруженных сил Украины, не снимаются с военного учета. Они получают статус резервистов и теоретически могут быть мобилизованы в любой момент при необходимости.

ВСУ армия увольнение мобилизация ВВК военнослужащие

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