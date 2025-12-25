ВВК повторная - когда ТЦК может сразу отправить во второй раз

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Если территориальный центр комплектования направил гражданина на военно-врачебную комиссию сразу после завершения предыдущей, такие действия являются незаконными. Гражданин, которого направили на вторую ВВК подряд, имеет право на обжалование этого требования ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Новая ВВК сразу после первой

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что прошел военно-врачебную комиссию.

Но, подчеркнул мужчина, ему тут же выдали повестку на следующую ВВК - причем в тот же день, когда он завершил прохождение предыдущей и получил заключение.

Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг территориального центра комплектования.

"Действия ТЦК являются неправомерными", — подчеркнул в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Почему ТЦК не имеет такого права

Юрист объяснил, почему такой вариант не является законным.

"Во-первых, ТЦК ничего не мешало выдать Вам повестку на уточнение данных", — подчеркнул Айвазян.

Во-вторых, добавил адвокат, справка ВВК действительна в течение года, а значит потребность проходить ее заново сразу после предыдущей отсутствует.

"Итак, советую Вам обратиться с жалобой в ОТЦК (городской ТЦК) и Минобороны", — резюмировал Юрий Айвазян.

