Повторная военно-врачебная комиссия - кому не надо проходить повторную ВВК

Процесс прохождения ВВК. Фото: "Мілітарний"

Повторная военно-врачебная комиссия обязательна даже для тех ограниченно годных, которые имеют бронирование от мобилизации. Существует только два исключения, две категории граждан, которым разрешается не проходить повторную ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который, с одной стороны, имеет статус "ограниченно годный", а с другой - забронирован на рабочем месте до 2026 года.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года, как того требуют изменения, внесенные в законодательство.

"Да, Вы должны пройти ВВК до 5 июня 2025 года, несмотря на пункт 63 Постановления КМУ №560, который отмечает, что во время действующей отсрочки военнообязанный не направляется на прохождение ВВК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кто может игнорировать требование о повторной ВВК

Юрист добавил, что существуют только два исключения — кто может не проходить военно-врачебную комиссию.

"ВВК не должны проходить ограниченно годные в возрасте до 25 лет и лица с инвалидностью", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что надо знать перед прохождением повторной военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли появляться на повторную ВВК без повестки от ТЦК.