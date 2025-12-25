ВЛК повторна - коли ТЦК може відразу відправити вдруге

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Якщо територіальний центр комплектування направив громадянина на військово-лікарську комісію відразу після завершення попередньої, такі дії є незаконними. Громадянин, якого направили на другу ВЛК поспіль, має право на оскарження цієї вимоги ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Нова ВЛК відразу після першої

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що пройшов військово-лікарську комісію.

Але, підкреслив чоловік, йому тут же видали повістку на наступну ВЛК — причому в той же день, коли він завершив проходження попередньої і отримав висновок.

Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Дії ТЦК є неправомірними", — підкреслив у відповіді військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Чому ТЦК не має такого права

Юрист пояснив, чому такий варіант не є законним.

"По-перше, ТЦК нічого не заважало видати Вам повістку на уточнення даних", — наголосив Айвазян.

По-друге, додав адвокат, довідка ВЛК дійсна протягом року, а отже потреба проходити її заново відразу після попередньої відсутня.

"Отже, раджу Вам звернутися зі скаргою до ОТЦК (міського ТЦК) та Міноборони", — резюмував Юрій Айвазян.

