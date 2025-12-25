Відео
Україна
Дві ВЛК поспіль — чи законними є такі дії ТЦК

Дві ВЛК поспіль — чи законними є такі дії ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:20
ВЛК повторна - коли ТЦК може відразу відправити вдруге
Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Якщо територіальний центр комплектування направив громадянина на військово-лікарську комісію відразу після завершення попередньої, такі дії є незаконними. Громадянин, якого направили на другу ВЛК поспіль, має право на оскарження цієї вимоги ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Нова ВЛК відразу після першої

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що пройшов військово-лікарську комісію.

Але, підкреслив чоловік, йому тут же видали повістку на наступну ВЛК — причому в той же день, коли він завершив проходження попередньої і отримав висновок.

Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок територіального центру комплектування.

"Дії ТЦК є неправомірними", — підкреслив у відповіді військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Чому ТЦК не має такого права

Юрист пояснив, чому такий варіант не є законним.

"По-перше, ТЦК нічого не заважало видати Вам повістку на уточнення даних", — наголосив Айвазян.

По-друге, додав адвокат, довідка ВЛК дійсна протягом року, а отже потреба проходити її заново відразу після попередньої відсутня.

"Отже, раджу Вам звернутися зі скаргою до ОТЦК (міського ТЦК) та Міноборони", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як заново пройти ВЛК після погіршення стану здоров'я.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з обмежено придатних може не проходити повторні ВЛК.

Міноборони скарги ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
