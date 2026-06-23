Двухлетний контракт и отсрочка: новые условия службы в ВСУ

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине ввели новые боевые контракты, которые четко регламентируют сроки службы и гарантируют военнослужащим право на отдых. Обновленные условия разработаны с учетом боевых нагрузок и уровня рисков для операторов БпЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других востребованных специалистов. Цель нововведений — обеспечить украинским защитникам большую правовую определенность, а также создать дополнительные стимулы для профессионального и карьерного роста.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Кто и на какой срок может заключить контракт

Новая форма призыва в армию рассчитана на две ключевые категории граждан:

военнообязанных, желающих вступить в ряды ВСУ;

действующих военнослужащих, желающих изменить условия прохождения службы.

Срок действия такого боевого контракта фиксирован и составляет два года.

Гарантии отсрочки после завершения службы

Ключевым преимуществом программы является четко прописанный механизм предоставления отпуска. Каждый военнослужащий после выполнения условий контракта получает гарантированную базовую отсрочку продолжительностью шесть месяцев.

Общий период освобождения от дальнейшего призыва определяется совокупностью всех оснований — благодаря дополнительным начислениям его продолжительность может увеличиваться:

+1 день отсрочки — за каждые сутки непосредственного выполнения боевых задач;

за каждые сутки непосредственного выполнения боевых задач; +1 месяц отсрочки — за каждый год военного стажа, накопленного до 2022 года.

Финансовое обеспечение и бонусная система

Денежное обеспечение по новому контракту формируется из двух составляющих: базовой ставки в размере 20 тысяч гривен и дополнительных вознаграждений. Максимальный объем ежемесячной выплаты может достигать 120 тысяч гривен.

Размер боевых выплат за пределами первой линии зависит от специфики и места выполнения обязанностей:

30 тысяч гривен — на должностях в структурах управления и материально-технического обеспечения;

на должностях в структурах управления и материально-технического обеспечения; 50 тысяч гривен — во время дежурств и работы на командных пунктах;

во время дежурств и работы на командных пунктах; 100 тысяч гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.

Важные финансовые особенности

Тем, кто выполняет задачи непосредственно на первой линии фронта, начисления производятся по стандартам пехотно-штурмового контракта.

Ежемесячная дополнительная тыловая надбавка составляет десять тысяч гривен.

Гражданам, впервые заключающим контракт, выплачивается единовременная денежная помощь в размере от 27 тысяч гривен до 33 тысяч гривен. Сумма зависит от присвоенного воинского звания.

Один раз в год военнослужащие имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Минимальная сумма такой выплаты — 20 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал «Юристы.UA» сообщал, что молодые военнослужащие могут после завершения контракта получить отсрочку. Речь идет о бойцах, которые подписали контракт, не достигнув 25-летнего возраста. Отсрочка продлится год.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что с 15 июня в Силы обороны Украины можно вступить по новым контрактам. Подписать их могут и гражданские, и мобилизованные, и те, кто уже проходит службу. Преимуществом таких контрактов являются четкие сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения и новая система выплат.