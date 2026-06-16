Федоров объявил о начале подписания новых контрактов в ВСУ

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что начиная с понедельника, 15 июня, украинцы официально могут подписать новые контракты с Силами обороны, в которых предусмотрены четкие сроки службы и гарантированные отсрочки. Подписать контракты могут гражданские мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже служат по контракту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что сказал Федоров о новых контрактах

Михаил Федоров подчеркнул, что новые контракты предусматривают четкие сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, новую систему выплат и больше прогнозируемости и контроля над собственной службой в Силах обороны Украины.

"Для действующих военнослужащих это, прежде всего, четко определенные сроки службы. В зависимости от типа контракта они могут составлять от 6 до 24 месяцев, а после завершения службы предусмотрена гарантированная отсрочка, которая учитывает предыдущий срок службы и боевой опыт", — написал он в Telegram.

По словам министра, для оформления новых контрактов есть несколько способов. Среди них:

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подписание через приложение "Армия+" . Нужно подать рапорт в разделе "Сервисы", затем перейти в "Контракты", после чего отслеживать статус заявки;

. Нужно подать рапорт в разделе "Сервисы", затем перейти в "Контракты", после чего отслеживать статус заявки; оформление через свою воинскую часть . В таком случае нужно подать рапорт через отдел кадров своей воинской части;

. В таком случае нужно подать рапорт через отдел кадров своей воинской части; через "Резерв+". В приложении в разделе «Вакансии» нужно нажать "Новые контракты", выбрать вакансию и подать заявку в подразделение. После этого с вами свяжется рекрутер;

В приложении в разделе «Вакансии» нужно нажать "Новые контракты", выбрать вакансию и подать заявку в подразделение. После этого с вами свяжется рекрутер; и еще один способ — через центр рекрутинга. Там можно получить консультацию по условиям службы, выбрать должность и начать оформление контракта.

"Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военным, независимо от того, подписали ли они новые контракты. Это лишь первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку", — резюмировал Федоров.

Пост Федорова о новых контрактах. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, по словам министра обороны, Украина планирует привлекать в ВСУ иностранцев. Задача состоит в том, чтобы в составе штурмовых подразделений и пехотинцев до 50% людей составляли иностранные граждане.

Также мы писали, что в Минобороны готовят реформу мобилизации. Процесс коснется тех лиц, которые находятся в розыске.