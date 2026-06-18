Годовая отсрочка после заключения контракта: юрист объяснил, кто её получит

Молодые военнослужащие. Фото: portal.lviv.ua

Молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет имеют право на отпуск по окончании контракта. Такая отсрочка будет действовать в течение 12 месяцев после увольнения из рядов ВСУ. Однако право на такую отсрочку имеют не все контрактники, подписавшие контракт на военную службу до достижения 25-летнего возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Контракт и окончание службы в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы. Оснований для увольнения может быть много, в частности, состояние здоровья, не позволяющее продолжать службу в ВСУ.

Кроме того, уволиться из армии имеют право те военные, которые заканчивают службу по контракту. Но это касается только тех контрактников, которые подписали соглашение о военной службе уже после 24 февраля 2022 года.

К юристам обратился гражданин, которому еще не исполнилось 25 лет. Он заканчивает свой трехлетний контракт, подписанный в 2023 году.

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Отсрочка только после годового контракта 18-25

Военнослужащий поинтересовался, будет ли у него право на отсрочку после увольнения. В частности, распространяется ли на него новое правило о годовой отсрочке по истечении срока действия контракта на военную службу.

Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что получить отсрочку по новому правилу военнослужащему не удастся. Юрист Евгений Корнийчук отметил: "Такая гарантия предусмотрена не для всех военнослужащих в возрасте 18–25 лет".

Корнийчук пояснил, кто именно может получить отсрочку на один год после окончания контракта: "Она касается отдельной категории лиц, которые во время военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены со службы по определенным основаниям. Если у вас контракт был именно на 3 года, эта норма, скорее всего, напрямую на вас не распространяется".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие виды отсрочки можно оформить онлайн через приложение "Резерв+".

Документы, необходимые для отсрочки от мобилизации, уже не подаются напрямую в территориальный центр комплектования. Это можно сделать либо в центре предоставления административных услуг, либо через приложение "Резерв+". Юристы объяснили, какие именно виды отсрочек оформляются онлайн.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, можно ли оформить отсрочку с призывным удостоверением.

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, гражданин Украины должен иметь военно-учетный документ. Однако призывное удостоверение не может служить таким документом, поскольку оно подлежит замене в 25 лет.