Украинские военнослужащие будут получать денежную помощь в случае перевода на новое место службы

Значки на военной форме, украинские военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, которых переводят на службу в другой населенный пункт, могут получить единовременное пособие на переезд. Эти деньги должны компенсировать расходы на переезд самого военнослужащего и членов его семьи. Правда, такую выплату предоставляют не всем, а её назначение зависит от конкретной причины смены места службы.

Об этом со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщает Новини.LIVE.

Кому начисляют средства на переезд

Денежную поддержку получают бойцы, служащие по контракту, кадровые военные, призванные офицеры, если из-за службы им пришлось переехать в другой населенный пункт.

Основаниями для начисления денег являются:

назначение на новую должность;

обучение в военном вузе или учебном центре продолжительностью от полугода (если у военнослужащего не остается прежняя должность);

переезд всей воинской части на новое место дислокации.

Кто не сможет получить подъемные

Государство не выплачивает пособие военным, которые попали в армию в результате мобилизации или пришли из резерва в период чрезвычайного положения. Такие защитники Украины смогут получить эти деньги только после того, как подпишут контракт и переедут служить в другой населенный пункт.

Сколько платят военным и их семьям

В сумму компенсации входит одно месячное денежное обеспечение, которое предоставляется непосредственно военнослужащему, и половина месячного денежного обеспечения — на каждого члена семьи, переезжающего вместе с ним.

Читайте также:

Когда возникает право на выплату

Получить деньги можно в разное время, в зависимости от причины переезда.

Право на пособие возникает:

если военнослужащего назначили на новое место — со дня вступления в должность;

— со дня вступления в должность; если речь идет о поступлении в военное учебное заведение или центр — со дня зачисления на обучение;

— со дня зачисления на обучение; если переезжает вся воинская часть — со дня прибытия на новое место, указанное в приказе командира.

Родственники военнослужащего получают право на денежное пособие с того момента, как он подаст рапорт о выплате этих средств.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что родственники военнослужащих могут получить помощь в оплате коммунальных услуг, оздоровлении детей или обучении в вузах. Большинство социальных гарантий государство не предоставляет автоматически. Необходимо самостоятельно обратиться в профильные учреждения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский областной ТЦК и СП писал, что в приложении "Армия+" может появиться красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе". Это произойдет, если в систему поступит информация о совершении военнослужащим СОЧ. Правда, сейчас продолжаются синхронизация и обновление данных, поэтому статус может отображаться с задержкой или вообще быть неактуальным.